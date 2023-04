Pomlad v Benetkah: tako so se imeli znani na oddihu (FOTO)

Za nas so le skok čez mejo, za tiste, ki Benetk nimajo tako blizu, pa nekaj veliko bolj eksotičnega. Mesto ozkih uličic in tisočerih kanalov velja za eno najbolj romantičnih na svetu, obleganje turistov v toplejših mesecih pa z leti postaja vse bolj neznosno za domačine, ki so v prestolnici Benečije pravzaprav že zelo redki. V njegovih lepotah toliko bolj uživajo zvezdniki, ki se v tem mestecu na količkih radi ustavijo – bodisi v dvoje bodisi z družino. Ponuja namreč dovolj umetnosti in zgodovine za navdušence nad kulturo, dobro hrano (s sladoledom vred) in zanimive mostičke, da je lahko zadovoljna vsa družina.

Najbolj vesela družinica v Benetkah so bili nedvomno Kutcherjevi.

To sta ugotovila Mila Kunis in Ashton Kutcher, ki sta v romantičnem mestu uživala skupaj s hčerko Wyatt in sinom Dimitrijem, ki ju sicer najraje skrivata pred očmi javnosti. Privoščili so si dober sladoled, sprehod po mestu in vožnjo z gondolo.

Tudi Chrissy Teigen in John Legend sta pripotovala skupaj z otroki: hčerko Luno, sinom Milesom in najmlajšo Esti, ki ju je razveselila pred kratkim. Z vodnim taksijem so se prepeljali do hotela, kjer so se prepustili italijanski ležernosti.

Oskarjevka Emma Thompson in njen mož Greg Wise, ki ga poznamo iz nadaljevanke Krona, bosta poleti praznovala dvajseto obletnico poroke, čeprav sta skupaj že kar osem let več. Pred dvema letoma sta postala častna meščana Benetk in sta tako zakonita prebivalca Italije, zato ni presenetljivo, da sta med pohajkovanjem po mestu vedela, kje dobiti najboljšo kavo, in uživala v prebiranju časopisa.

Sedemindvajsetletna igralka Anya Taylor-Joy se je med zvezde prebila z vlogo v mini seriji Damin gambit, za katero je prejela tudi zlati globus. V Benetkah se je mudila s svojim izvoljencem, glasbenikom Malcolmom McRaejem. Šušlja se, da se je par skrivaj poročil, če pa ne drugega, so mnogi prepričani, da sta v Benetkah iskala lokacijo za poroko.

John in Chrissy po zapletih v njeni tretji nosečnosti, zaradi katere je izgubila otroka, zdaj spet žarita.

Anya in Malcolm sta se veliko sprehajala, kadila cigarete in pila vino.