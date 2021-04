Pomlad na krožniku

Pita z regratom

Kremna rižota(za 4 krožnike)* 300 g riža arborio* 250 g regratovih listov* liter jušne osnove (ali liter vode in 2 jušni kocki)* 100 ml belega vina* 3 žlice oljčnega olja* 1 čebula* 2 stroka česna* žlica masla (ali nekaj žlic sladke smetane)* 2 žlici parmezana ali drugega trdega siraČebulo in česen na drobno sesekljamo. Regrat operemo in ga na grobo nasekljamo. Na ogenj pristavimo kozico in v njej segrejemo jušno osnovo. Riž stresemo v cedilo in ga splaknemo. Širšo posodo pristavimo na ogenj in vanjo vlijemo olje. Nad srednje močnim ognjem na njem pražimo čebulo, da postekleni. Dodamo česen in pražimo, da zadiši. V posodo stresemo riž. Pražimo in mešamo, dokler ne postekleni. Dodamo regrat in dobro premešamo. V posodo zlijemo vino in kuhamo, da izpari, nato v lonec vlijemo 1 do 2 zajemalki vroče jušne osnove. Ko povre, spet prilijemo zajemalko in premešamo. Postopek pridno ponavljamo 10 do 15 minut, da se riž skuha al dente. Tik preden rižoto odstavimo s štedilnika, moramo poskrbeti za njeno kremnost. Vanjo zmešamo žlico masla in naribamo trdi sir. Rižoto postrežemo v globokih krožnikih, na vrh pa postavimo šopek regrata in naribamo trdi sir.Sezonska juha* 2 krompirja* manjša peteršiljeva korenina* sol, poper, muškatni orešček* 3 pesti regrata* liter vode ali jušne osnoveOlupimo krompir in ostrgamo peteršiljevo korenino, vse narežemo in v manjši količini vode skuhamo do mehkega; približno 10 minut. H krompirju stresemo očiščen in opran regrat, kuhamo 2 minuti, da regrat oveni, nato prilijemo preostalo vodo in vse grobo ali drobno pretlačimo s paličnim mešalnikom. Nazadnje juho solimo in krepko začinimo s poprom in muškatnim oreščkom. Če želite krepkejšo juho, ji na začetku dodamo prepražene kocke pancete, slanine ali kocke šunke. Če namesto vode uporabimo bistro jušno osnovo, na primer kokošjo, bo regratova juha res izvrstnega okusa.Pita z regratom, krompirjem in slanino* 70 g regrata* 450 g krompirja* čebula, česen* oljčno olje* sol, poper* 40 g slanine* listnato testo (kupljeno, 2 x 280 g)* 200 ml sladke smetaneRegrat operemo in osušimo ter narežemo na krajše koščke. Krompir olupimo in narežemo na manjše kose kvadratne oblike. Čebulo in česen nasekljamo in podušimo na olju, nato dodamo krompir ter dušimo približno 5 minut. Slanino narežemo na majhne kose in jo popečemo na ponvi, pečeno vmešamo h krompirju. Pečico vključimo na 180 stopinj, pripravimo si tri plasti testa. Pekač dobro naoljimo in dno obložimo s plastjo testa, stresemo nanj polovico pripravljenega nadeva, prekrijemo s plastjo testa in spet ponovimo postopek. Zgornjo plast testa prelijemo s sladko smetano in pripravljeno pito pečemo 50 minut.Slastni polpeti s cvetovi* 740 g krompirja* 20 večjih odprtih cvetov regrata* žlica kisle smetane* jajce* 3 žlice moke* 4 žlice drobtin* sol* rdeča mleta paprika* lupinica limone* maščoba za cvrtjeKrompir operemo in v vodi skuhamo, olupimo in pretlačimo. Dodamo osmukane cvetne lističe regrata, kislo smetano, sol, jajce, papriko, lupinico limone, na koncu pa še moko in drobtine ter premešamo. V ponvi segrejemo maščobo. Z rokami oblikujemo polpete ali z žlico zajemamo žličnike in jih polagamo na ponev. Pustimo, da se zlato zapečejo z obeh strani. Pečene polagamo na papirnato brisačo, da odteče odvečna maščoba, in ponudimo ob čemaževem pestu.