Pomlad diši po ljubezni

Da je pomlad pravi čas za ljubezensko sanjarjenje, so člani benda Bečo & Company spoznali že pred dvema letoma, ko je nastal videospot za pesem Malo više ljubavi, prav te dni pa v izolski Ambasadi snemajo novega, in sicer za singel Nju sam voleo. Po štirih letih na skupni poti pa se fantje letos pripravljajo še na en veliki projekt, izdajo premiernega albuma, na katerem bodo zbrane vse njihove uspešnice, ki so nastale pod peresom Elvirja Bečiča - Beča.



Skupino, ki prihaja iz Kranja in širše okolice, sestavljajo sami vrhunski glasbeniki, ki so se med drugim uveljavili kot spremljevalni bend Mance Špik, v zdajšnji postavi pa nastopajo, odkar je pevec in kitarist Bečo, nekdanji vaterpolist in trener, športne aktivnosti zamenjal s pisanjem avtorskih pesmi.



Te nastajajo v hrvaškem jeziku, kar je všeč predvsem njihovim oboževalcem, ki so jih v preteklosti osvojili s preigravanjem jugo uspešnic. Zdaj pa fantje že nestrpno čakajo, da se vrnejo na odre in občinstvu predstavijo svoj prvenec.



