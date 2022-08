Pomembno leto Maruše Černjul: okrogli rojstni dan, poroka in slovo od atletike

Lepa temnolaska je ljubezen do športa podedovala po starših – mama je skakala v višino, oče pa je igral košarko. Tako so tudi Marušo že zelo zgodaj vpisali k plesu. Dolga leta je bil sodobni ples njena velika ljubezen. Hodila je na treninge v Plesni forum v Celje. Že v osnovni šoli pa sta ravnatelj in učiteljica telesne vzgoje videla, da je z lahkoto naredila vse, kar so delali pri telovadbi. Spodbudila sta jo, naj poskusi še s treningi atletike. »Seveda sem se z veseljem lotila nečesa novega, saj sem pri tem zelo uživala. Na stadionu mi je bilo všeč, naredila sem, kar so mi rekli...