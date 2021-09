Pomemben obisk

Marsikomu predstavljajo obiski napor, a to ne velja za oblikovalko Majo Štamol Droljc. Še posebno vznemirjena in počaščena je, če njeno družino s prihodom počasti njihov sorodnik in dobri prijatelj dr. Dionisio Cumbà. Spoštovani kirurg pediatrične klinike v Gvineji Bissau in tamkajšnji aktualni minister za zdravje je eden tistih, ki mu je uspelo dokončati študij medicine v Italiji, kamor se redno vrača, da bi nadgradil svoje znanje. Pri izboljševanju zdravstvenih razmer v svoji mali državi mu ves čas stojijo ob strani kolegi iz naše sosednje države, po svojih močeh pa pomaga tudi ustanova Toka Toka Žani, katere ustanoviteljica je Majina družina. »Včeraj je bila lepa nedelja, ki jo je popestrila mešanica slovenskega, italijanskega, portugalskega jezika, malo angleškega, vmes pa še kreolskega. Kljub raznolikosti smo se odlično sporazumeli, in to je vodilo, ki nas zbližuje,« je prepričana. Ob tem pa še dodaja, da je bilo prvo vprašanje njenih punc, po tem, ko so se poslovili od ljubeznivega doktorja, kdaj gremo spet v Afriko. Zagotovo prej, kot za 15. rojstni dan mlajše hčerke Dilsi, je bil odgovor, s katerim je razveselila vso družino.



