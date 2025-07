Polne baterije Violete Tomič: z vrta na morje (Suzy)

Na vprašanje, kateri je njen najljubši letni čas, igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomič kot iz topa izstreli, da je to poletje. »Uživam v toploti in dolgih dnevnih, ki jih izkoristim tudi za delo na svojem vrtu. Ni lepšega od pobiranja sadov svojega dela. Moj vrt vedno bogato obrodi. Zraste tako zelenjava kot sadje. Pri delu me velikokrat spremlja tudi moj kuža Šiva, ki je kar velik pes, a zelo prijazen in crkljiv,« pove.

In ravno zaradi njegove velikosti se na morje raje odpravi izven sezone, ko se dopustniški utrip umiri in ni več pretirane gneče. »Imam stalne lokacije na pustih otokih Jadrana, kjer uživam v kopanju, druženju z domačini, v dolgih pogovorih, branju knjig in izvrstni kulinariki. To mi polni baterije.«