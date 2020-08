Poletno-zimska idila Tine Robnik: sladko presenečenje za rojstni dan

Ne, nismo se zmotili in objavili stare fotografije! Tale, na kateri vrhunska športnica iz Luč Tina Robnik v popolni smučarski opremi ponosno pozira sredi poletja, je nastala šele nedavno. Namesto v kopalke je morala Tina v smučarski kombinezon in na trening. Tokrat so s sotekmovalkami odpotovale v Švico, natančneje v Saas Fee, v eno izmed boljših smučarskih središč, ki leži ob vznožju najvišjega švicarskega gorovja Dom, kjer so smučišča z največjimi višinskimi razlikami na svetu, ki nudijo možnost smučanja vse leto. Saas Fee je znan tudi kot območje brez avtomobilov. Tina pa je tam doživela še eno prijetno presenečenje – ravno v času priprav je namreč na predzadnji dan v juliju praznovala rojstni dan. Sotekmovalke so jo ob tem prijetno presenetile s slastno torto, ki je seveda hitro pošla.