Poletna Miša Molk: S poezijo gradi skupnost (Suzy)
»Oljka ne pozna strahu. Njeno deblo nosi spomine. Krošnja beleži čase. Odporna in trdoživa nam ponuja objem, ki hrani, pomirja in nudi upanje.« Zlahka bi izdala svojo zbirko, saj se je v zadnjem obdobju nabral že zajeten kupček prefinjenih stvaritev, ki vedno znova naleti na topel sprejem. Zanj in za ljubeznive želje je iskreno hvaležna. »S komentarji dokazujete, da skupnost obstaja kot prostor spoštovanja, razumevanja in bližine,« je svojim sledilcem dodala legendarna televizijka.
