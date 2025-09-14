KOT ZAGNANA MLADOSTNICA

Poletna Miša Molk: S poezijo gradi skupnost (Suzy)

Ubesedila je trenutke, ki jih je preživela v nasadu oljk, in se zahvalila za številne čestitke ob njenem prazniku življenja.
Fotografija: Brez literature ni oddiha.
Brez literature ni oddiha.

14.09.2025 ob 10:25
Miša obožuje morje, knjige in naravo.
Leta so res samo številka. O tem se prepričamo vedno znova, ko prelistamo spominski album Miše Molk. Na rojstnodnevni torti je vse več svečk, ona pa jih upihne s silo zagnane mladostnice. Zadnje mesece je strašansko uživala v prebiranju romanov na neobljudenih plažah pod grškim soncem. Pri tem je prijela za pero in se prelevila v izvirno poeteso. Ubesedila je trenutke, ki jih je preživela v nasadu oljk, in se zahvalila za številne čestitke ob njenem prazniku življenja.

»Oljka ne pozna strahu. Njeno deblo nosi spomine. Krošnja beleži čase. Odporna in trdoživa nam ponuja objem, ki hrani, pomirja in nudi upanje.« Zlahka bi izdala svojo zbirko, saj se je v zadnjem obdobju nabral že zajeten kupček prefinjenih stvaritev, ki vedno znova naleti na topel sprejem. Zanj in za ljubeznive želje je iskreno hvaležna. »S komentarji dokazujete, da skupnost obstaja kot prostor spoštovanja, razumevanja in bližine,« je svojim sledilcem dodala legendarna televizijka.

 

