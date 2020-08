Poletna avantura Petra in Nike: od Velenja do Hvara

Kaj se zgodi, ko priljubljenemu voditelju razmere preprečijo, da bi se potepal po svetu? Začne raziskovati lepote domačih voda in se vrača na enega najlepših jadranskih otokov. Tudi letos je družino odpeljal na Hvar, vmes pa je užival v domačem Velenju ter dekleta popeljal na enodnevne izlete po čarobnih kotičkih Slovenije.Peter Poles in njegova žena Nika Veger sta navdušena popotnika in ne mine leto, da se ne bi s hčerkama podala v kakšno daljno deželo. Nazadnje so uživali v lepotah in bogati zgodovini Mehike, zdaj pa so prisiljeni dopustovati nekje bližje doma. A nič hudega, televizijski voditelj namreč obožuje vonj ...