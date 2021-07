Poletje Zvezdane Mlakar (FOTO)

Čaka vas veliko zanimivih novih poznanstev.

Pričakujete lahko vrsto nepozabnih trenutkov.

Izdihovali in žgali so vso navlako predsodkov!

ni podpisa

ni podpisa

Saj veste, da je kopanje v mrzli vodi zdravilno? Prvo soboto so druženje začeli z Ledenkom.

bo julija na široko odprla vrata svojega doma. Zakaj?»Ker smo bili tako dolgo zaprti in ker se mi ne da biti med štirimi stenami niti sekunde več! Ker imam rada ljudi in vem, da vas bo košček mojega raja napolnil s čisto ljubeznijo. Mene rešuje pred boleznijo, rešil me je koronske depresije, rešuje med pred stresom norega sveta. Ker je tako konkreten, realen in snema masko vsem iluzijam.«Vse sobote v juliju se bo veliko dogajalo. Med njenimi gosti bodo tudi, energijski zdravilec, ki ji je spremenil življenje,, energijska zdravilka in mojstrica duha, ter, mojstrica kundalini joge in učiteljica duhovnih praks.Dnevi bodo namenjeni celostnemu zdravju, Zemlji in ženskam ter vam dali možnost, da jih preživite v najboljši družbi, v kateri lahko ogromno naredite zase.