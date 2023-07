Poletje, ki ga ne boste pozabili

Pripravite se na pomembno poletje. Pred vrati so namreč spremembe vsega: od vrednot do tega, ali in koliko se predajate v odnosu. Če želite vse, ne delite sebe. Potem je pred vami 40-dnevni križevi pot, ko se boste soočali s svojo karmo – s starimi vzorci in nepredelanimi vsebinami. Retrogradna Venera vam bo dala možnost, da odnos začnete ali končate, pri čemer boste zdaj veliko bolj dramatični.