Poleti spremembe, pozimi uspeh

Anamarija Lampič je iz pravega športnega testa, kar ni nič čudnega, saj je po ascendentu ognjena, tekmovalna, odločna, energična ovnica. Njen vladar Mars je položen v šesto hišo vsakdanjega dela in sodelavcev, v pridno in marljivo devico, ki je včasih preveč stroga do sebe. Še sreča, da so Sonce, Venera in Merkur v radoživih dvojčkih in umirjajo njeno deviško natančnost, kritičnost in sledenje pravilom. Kombinacija oven-devica je namreč odlična za športno kariero, saj prinaša odločnost, zagnanost in fizično moč, hkrati pa dovolj drila in natančnosti, da se lahko izmojstri v svoji disciplini. ...