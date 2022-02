Polepšal slavna dvojčka

Ko te v Milano povabita najbolj zvezdniška brata na svetu, ne odlašaš, ampak se pripraviš in jo nemudoma ucvreš proti italijanski modni prestolnici. Ta čast je namreč doletela Luko Nebca, priznanega ljubljanskega brivca, ki sta mu dvojčka Dean in Dan Caten, bolj znana pod blagovno znamko Dsquared2, zaupala svoji glavi.

»Že dolgo se v tako ugledni družbi nisem počutil tako sproščenega in cenjenega. Nobene vzvišenosti, snobizma ni bilo zaslutiti s strani slavnih oblikovalcev. Z enim od njih sva se spoznala že v Ljubljani, tokrat pa sem bil njun gost v okolju, v katerem kraljujeta. Zares sta posebna, edinstvena v svojem smislu za humor in odprtosti. Brez težav sta mi zaupala urejanje svojih pričesk in brad, v zameno pa sta me obdarila z usnjeno torbo. Kdor zna, pač zna,« je povedal Luka in tako podoživel nepozabno srečanje.