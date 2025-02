Polenta na 101 način (Suzy)

Lahko je zlato rumena kot sonce ali bela. Prava je kremna, gladka. Najpogosteje jo jemo z mlekom ali jogurtom ali kot prilogo k mesnim jedem, zlasti golažu.

A polenta, koruzni zdrob, ni samo to, na nešteto načinov jo lahko pripravimo: kot slani prigrizek, pečena je sijajna zamenjava za ocvrt krompir, imenitna je kot sladica, odlično se ujame z vaniljo, cimetom, pomarančami in limonami.

V kuhano lahko vmešamo zelišča, sir, olive, sušen paradižnik ali pršut, kuhano postrežemo takoj, ali jo zvrnemo na desko ali v pekač in počakamo, da se ohladi in strdi, ter narežemo na kocke, ali izrežemo z modelčki za piškote; te lahko obložimo kot sendvič ali popečemo.

Naj vam izbrani recepti, prilagojeni za štiri osebe, vzbudijo domišljijo.

popečena polenta

Pica iz polente

* 200 g polente

* 15 g naribanega parmezana

* 2 žlici oljčnega olja

* manjša rdeča čebula

* strok česna

* konzerva pelatov ali češnjevih paradižnikov

* bazilika

* 250 g mocarele

pica

Priprava:

V kozici zavremo 800 ml vode ali jušne osnove ter vanjo počasi stresemo polento, ves čas mešamo. Solimo in skuhamo po navodilih na embalaži, večkrat premešamo, da se ne prime na dno posode. Vmešamo žlico parmezana in žlico oljčnega olja.

Za omako:

v ponvi na malo olja prepražimo čebulo, ko se zmehča, dodamo sesekljan česen, ko zadiši, dodamo paradižnik, solimo in popramo ter kuhamo kakšnih 15 minut. ​Pečico segrejemo na 220 stopinj. ​Pekač malo namastimo, obložimo s papirjem za peko, nanj stresemo polento ter razporedimo v krog ali oval, po želji, od 1 do 2 cm debelo.

Po polenti razporedimo omako, mocarelo natrgamo na koščke in enakomerno razporedimo po vrhu. Potresemo s preostalim parmezanom in nekaj listi bazilike. Pečemo 20 minut.

Zapečena polenta

* 250 g kuhane polente

* žlica oljčnega olja

* 25 g parmezana

* 90 g pršuta

* malo rožmarina

popečena polenta

Priprava:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Skuhano in ohlajeno polento, ki smo jo v pravokotniku poravnali na desko ali pekač, razrežemo na kot prst dolge in debele paličke. Pokapljamo jih z oljčnim oljem, popramo ter polagamo na s papirjem za peko obložen pekač. Če želimo, paličke ovijemo v pršut.

Potresemo s parmezanom in sesekljanim rožmarinom ter pečemo 25 minut, da se zlato zapečejo, na polovici jih obrnemo. Postrežemo s kečapom.

Polpete

* 140 g sladkega krompirja

* 140 g krompirja

* 100 g graha

* 100 g slanine

* nekaj metinih listkov

* limona

* 3 mlade čebulice

* 6 žlic polente

* sol, poper

* manjše jajce

polpeti

Priprava:

Krompir in sladki krompir olupimo, narežemo na koščke in damo v lonec mrzle vode, solimo in zavremo, potem kuhamo 15 minut, da se zmehča. Dobro odcedimo, zmečkamo in po potrebi solimo. Ohladimo. K ohlajenemu stresemo grah, na kocke narezano slanino, sesekljane metine listke, limonino lupinico, sesekljane čebulice in tri žlice polente, solimo in popramo. Dodamo jajce in zmešamo. Z vlažnimi rokami oblikujemo polpete.

cover

Na plitev krožnik stresemo preostalo polento in v njej povaljamo polpete. Pokrijemo s folijo za živila in postavimo v hladilnik za 15 minut. V ponvi na srednji temperaturi segrejemo malo olja, polpete pečemo na vsaki strani 4 minute, da se zlato zapečejo.

Njoki

* 125 g polente

* 50 g masla

* jajce

* 40 g naribanega parmezana

* 120 g moke

* sol, poper

njoki

Priprava:

Polento skuhamo v trikratni količini vode, delno ali v celoti jo nadomestimo z mlekom, dodamo dve žlici masla in sol, ves čas mešamo. Kuhano odstavimo in malo ohladimo, nato vmešamo jajce in parmezan ter moko. V večjem loncu zavremo osoljeno vodo. Z žlicama oblikujemo njoke in jih nežno polagamo v vodo; naenkrat jih kuhamo toliko, da se ne dotikajo.

Ko priplavajo na površje, jih kuhamo še kako minuto, potem s penovko poberemo iz vode. Postrežemo k mesnemu ali zelenjavnemu raguju, s paradižnikovo omako ali pokapljamo z maslom, ki ga z žajbljem kuhamo na nizki temperaturi pet minut.

Pomarančni kolač

* 2 pomaranči

* 6 zdrobljenih strokov kardamoma

* 100 g sladkorja

* 6 jajc

* 200 g mletih mandljev

* 50 g polente

* 25 g moke

* 2 žlički pecilnega praška

* žlica mandljevih lističev (po želji)

Priprava:

Ekološki pomaranči dobro operemo, damo v kozico, zalijemo z vodo in zavremo, pokrijemo s pokrovko in kuhamo kako uro. Vzamemo ju iz vode in ohladimo, potem razpolovimo in odstranimo morebitne peške. Zmeljemo v pire in pretresemo v večjo skledo. Pečico segrejemo na 160 stopinj, pekač (okrogli ali pravokotni) namastimo in obložimo s papirjem za peko.

pomarančni kolač

V pomarančni pire stresemo kardamom, vmešamo sladkor in jajca. Dodamo še polento, moko in pecilni prašek ter pomešamo, da se vse dobro poveže. Zmes preložimo v pripravljen pekač, poravnamo in pečemo kakšnih 60 minut. Biskvit odstranimo iz modela in ohladimo. Potresemo s sladkorjem in postrežemo z žlico grškega jogurta ali stepene sladke smetane.