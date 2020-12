Poleg harmonike obožuje kuhanje

meh mah Petra in Rok odlično krmarita skozi življenje, v dobrem in slabem.

»Vsak trenutek, ko sem doma, izkoristim za kuhanje, saj v tem res uživam, največkrat pa sem v kuhinji ob vikendih. Pripravljam vse vrste jedi, mojaposkrbi le za kakšno sladico po kosilu in seveda pospravljanje posode, ker to mi pa ne gre najbolje od rok, čeprav se trudim. Če ne bi bil glasbenik, bi bil zagotovo kuhar,« nam z veseljem prizna harmonikar, ki harmonike vox tudi izdeluje. Prvo je naredil pred natanko 10 leti, od letos pa nastajajo v Sloveniji.»Narejene so iz izbranega naravno sušenega resonančnega lesa počasne rasti. Le tak les namreč omogoča dovolj kakovosten zvok, harmonika pa tehta samo pet kilogramov, zato jo je užitek vzeti v roke,« nas pouči Rok, ki je lani izdal tudi inovativno pojočo pobarvanko, s pomočjo katere se lahko že najmlajši naučijo peti pesmice. Seveda sta Rok in Petra pobarvanko preizkusila doma pri svojih otrocih, triletnikuin leto mlajši hčerki. »Najbolj sva vesela, da sta oba zdrava in naju razveseljujeta vsak dan, četudi kdaj kaj ušpičita,« nam še zaupa Rok, ki pohvali tudi svojo Petro, saj zna najboljše poskrbeti za otroke in dom, kadar ga ni doma.Četudi zdaj z Modrijani ne nastopa, pa je za preživljanje družine našel še eno tržno nišo – prodaja namreč nagrobnike. In to mu gre menda odlično od rok. »Sem človek, ki potrebuje vedno nove izzive. Ta zgodba je nastala v sodelovanju z mojim dolgoletnim prijateljem, ki ima na Bregu pri Celju svoje kamnoseštvo. Moram pa priznati, da nisem pričakoval tako dobrega odziva strank, ki so pogosto presenečene, ko pridem na pokopališče, da se pogovorimo o obnovi starega ali naročilu novega spomenika. In kar ne morejo verjeti, da vidijo mene,« pravi Rok.Sicer pa tudi otroka Staš in Nejli obožujeta glasbo.»Zdaj ko smo več doma, si v dnevni sobi naredita oder in nastopata ob gledanju koncerta Noč Modrijanov, obožujeta pa tudi, ki ga poslušamo skoraj več kot Modrijane. Oba igrata na harmoniko in kitaro. Kadar sem doma, zaigramo in zapojemo skupaj, mamica Petra pa nas mora snemati, saj si to želita,« nam smeje se razlaga Rok. In doda, da je Staš letos od Dejana Vunjaka, ki se pogosto oglasi pri Švabovih in ga sin obožuje, prejel najlepše možno darilo – mikrofon.»Je pa, kadar se pred njim pojavi kdo, ki ga obožuje, še malo sramežljiv, medtem ko Nejli samozavestno vzame v roke kitaro in zapoje ter zaigra,« nam dogajanje doma opisuje Rok, ki še vedno tudi poučuje harmoniko. »Nekaj v živo, večinoma pa na daljavo. Od doma dela tudi Petra. Če potrebujeva malo miru, nama tako na pomoč priskočijo babici in dedek, ki jih otroka obožujeta,« še pove glasbenik, ki je zadnja leta spoznal, da se ti življenje z malima navihancema v hiši povsem obrne na glavo. Seveda v pozitivnem smislu. Kljub temu pa Rok težko čaka, da se s svojimi Modrijani vrne na oder, na kar nedvomno komaj čakajo tudi njihovi oboževalci.