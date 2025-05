Poklon izjemni umetnici našega časa (Suzy)

Pot Nataše Barbare Gračner se razteza čez več kot tri desetletja in vključuje izjemno raznolik, poglobljen in umetniško presežen opus vlog v gledališču, na filmu, radiu in televiziji, zato ni presenetljivo, da jo je strokovna žirija izbrala za dobitnico Borštnikovega prstana za leto 2025. Za svoje delo je že prejela najpomembnejše nagrade: nagrado Prešernovega sklada, nagrado Staneta Severja, Župančičevo nagrado, dve vesni, več tujih priznanj ter osem Borštnikovih nagrad za posamezne igralske stvaritve, kar jo umešča med najpogosteje nagrajene igralske umetnice na Slovenskem.

»Njena sposobnost odrske ekonomije – da z drobno gesto, s pogledom ali premorom ustvari emocionalno napetost – sodi med redke igralske vrhunce,« so zapisali v utemeljitvi in poudarili njeno izjemno igralsko metodo, s katero uspešno sobiva z zelo različnimi režijskimi poetikami, ostaja samosvoja umetnica in zanesljiva partnerica na odru, ki zna obenem voditi predstavo in jo napolniti s svojo prezenco, ne da bi zadušila soprisotnost soigralcev. Iskrene čestitke!