Pojoči skakalec Žiga Jelar: Iskrenost je vredna več od medalje

Med fanti, ki svoj talent od mladih nog pilite v Planici, se občuti pristna povezanost in občutek, da gre za izbrano družino. Koliko bratskega je med vami? Ogromno. Toliko dni na leto preživimo skupaj, da do potankosti poznamo drug drugega in se prebiramo kot odprte knjige. Privilegij je, da znamo ustvariti tako lepo energijo, ob kateri se vsi počutimo prijetno. Veliko se zafrkavamo, a pri tem pazimo, da nikogar ne užalimo. Predvsem se medsebojno spodbujamo in podžigamo s to željo, da smo čim bliže zmagi, najraje na samem vrhu. S tem se trudimo biti še boljši od konkurentov, in čeprav smo si ...