Spoznala sta se, ko je Renate prišla na razgovor za službo, in hitro sta odkrila skupne interese. Počasi sta se zbližala, hkrati z njuno povezanostjo pa je zrasel založniški del podjetja. »Najino delo je zelo neposredno prepleteno z nama,« prikima Renate. Rugelj Samo in Renata, založba Umco. Ljubljana, 8. december 2020 »Skupaj z nama so rasle najine ideje in delovni projekti, od kartic Feliks, pred več kot 20 leti, prek filmske revije Premiera do prvih knjig in knjižne revije Bukla, ki šteje že 16 pomladi, da o sedanji, zelo jasno usmerjeni knjižni produkciji sploh ne govorim...