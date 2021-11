Pogumni David Urankar

David Urankar, uspešni maneken, televizijski voditelj ter nekdanji reprezentant v vožnji z bobom, avtor podkastov in še bi lahko naštevali, je tudi ljubeč mož žene Ajde, s katero imata dva navihana sinova.

Par uživa v času, ki ga preživlja s fantoma. In glede na to, da je bil David dolga leta zaprisežen športnik, ljubezen do gibanja prenaša tudi na sinova. Tako jih boste pogosto videli tekati naokoli, se preganjati na kolesih, sprehodih in igralih.

»Če pa bi mi kdo pred leti rekel, da bomo krompirjeve počitnice preživeli na smučanju, pa bi ga samo vprašal, ali je pri pravi,« je v smehu povedal David, ki je nedavno svojo družino peljal kam drugam kot na sneg. Odpravili so se na Kaprun, kjer je bila v čudovitem jesenskem vremenu odlična smuka. Dodobra so izkoristili lepo pripravljene proge, na katerih ni bilo pretirane gneče. Vsi štirje pa so bili navdušeni nad tako zgodnjim začetkom smučarske sezone.