Pogumna Tina Gorenjak: Niti mraz je ne ustavi

Morje se še ni dobro ogrelo, ampak to ni razlog, da se Tina Gorenjak ne bi okopala. Prvič letos je skočila v osvežujoče Jadransko morje in z nami delila svoje užitke. Vso pomlad je zaradi karantene čakala, da se končno odprejo meje in bo lahko za kratek čas obiskala družinski vikend na Krku.



Ta kvarnerski otok je tudi sicer počitniška destinacija, kamor se čez poletje in tudi v jeseni večkrat zapelje, da bi odpočila misli od napornega delovnika. Vonj borovcev in cvrčanje škržatov jo navdajo z navdihom, da lahko nemoteno ustvarja nove gledališke predstave, bodisi kot igralka ali avtorica.



Naporna in hkrati zabavna pa so tudi snemanja druge sezone serije Najini mostovi, v kateri se v vlogi zlobnice odlično znajde.