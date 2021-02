V teh dneh se na veliko govori o spolnih zlorabah v akademskih krogih, še posebno pa so na udaru predatorji v igralsko-režiserskih vrstah. Za dolgo pričakovano razkritje je poskrbela borbena in nadvse pogumna Mia Skrbinac, prva ženska na domači medijski sceni, ki je javno spregovorila o spolnem nadlegovanju nad sabo in njenimi kolegicami. Kdo pravzaprav je ta mlada, magično lepa in nadarjena igralka, smo izvedeli od njenih prijateljev ter se ob tem prepričali, kako je zmogla nase prevzeti breme gnusnega razkritja. Širši javnosti je 27-letna Mariborčanka Mia Skrbinac postala znana z likom Lene...