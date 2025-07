Pogumna Beyoncé med koncertom za las ušla nezgodi (Suzy)

Koncert svetovne zvezdnice Beyoncé minuli konec tedna v teksaškem mestu Houston so morali prekiniti zaradi tehnične napake med posebno točko: medtem ko je pevka visela nad občinstvom, je namreč odpovedal rekvizit, leteči avto.

Rdeči kabriolet je služil kot del scenografije, a se je s pevko v njem med pesmijo 16 Carriages začel nevarno nagibati. Beyoncé se je sprva z eno roko oprijela vrvi, na katero je bil avto pritrjen, ter še približno minuto mirno nadaljevala nastop, preden je dejala: »Stop, stop, stop!«

Avto je še nekaj trenutkov lebdel nad občinstvom, nato so ga spustili na tla. Tam je pevka delovala presenetljivo zbrano in se zahvalila množici: »Hvala, da me imate radi. Če kdaj padem, vem, da me boste ujeli.«

V izjavi za javnost so odgovorni pojasnili, da je šlo za tehnično napako, zaradi katere se je leteči avtomobil preveč nagnil. »Beyoncé so hitro in varno spustili na tla, nihče ni bil poškodovan, koncert se je nadaljeval brez težav,« so še sporočili.