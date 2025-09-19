Poglejte, v kakšnih oblekah so na letošnjih emmyjih zablestele zvezdnice (Suzy)

Podelili so jih že sedeminsedemdesetič, glamur je iz leta v leto večji. Netflixova nadaljevanka Adolescenca je pobrala večino nagrad, med njimi je kipec za stransko moško vlogo domov odnesel mladi Owen Cooper, ki je s petnajstimi leti postal najmlajši prejemnik tega naziva. Na rdeči preprogi pa je spet vršalo, saj se že leta velike zvezde vračajo na male zaslone, kar prinaša tudi bolj bleščeče prihode na podelitev.

Sedeminšestdesetletna igralka se je stisnila v obleko Yare Shoemaker, v kateri je naravnost blestela.

Najnovejša ameriška ljubljenka je pokazala svoje adute z razkošnim dekoltejem Oscarja de la Rente.

Še ena zvezdnica je oblekla nekaj izpod šivanke Yare Shoemaker, a v obleki pozirala kot kip.

Štiridesetletna igralka je postala veliko bolj sproščena na rdeči preprogi, kar ni presenetljivo, saj so pri Pradi sešili obleko samo zanjo.

Bi jo prepoznali s svetlimi lasmi? Zvezdnica nadaljevanke Beli lotos si je nadela zanimivo obleko znamke Lever.

V vintage Chanel obleki je skoraj lebdela po rdeči preprogi, za najboljši modni dodatek mame štirih otrok pa se je izkazal mož Thomas Kail.

Vedno bolj drzna postaja: tokrat je dekle, ki jo poznamo kot Sredo Addams, obleklo kar Givenchyjeve kamne.

Igrala je v nadaljevanki Sirene, v globokem dekolteju je bila tudi videti kot ena izmed njih.

Srečno zaročena in tik pred poroko je oblekla kričeče rdečo obleko hiše Louis Vuitton.

Novinarka, voditeljica in Oprahina najboljša prijateljica je znana po izbiri drznih barv in izstopajočega nakita.