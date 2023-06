Poglejte, koga je ujel modni radar (FOTO)

Odpri galerijo

Maja Keuc - Amaya Ne, to ni strašilo, ki postopa ponoči, pred očmi se nam bliska ob vsej tej čistoči. Nekdo je rjuho v hlače spremenil, da modni naš radar je čisto popenil. Čemu bela bala, seno v njo se spravi, in trak od kimona, ki pas ji zadavi. Čez lica so zlili mal' rdeče polivke, da je videt' kot punčka iz kakšne grozljivke.