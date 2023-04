Poglejte, koga je ujel modni radar (FOTO)

Rožnata Kot moški rojena, podira predsodke, zdaj ženska pokončna pobira odstotke. Pametna, lepa, z zavidljivo postavo, ponosno pokaže popolno opravo. Jakna je pinki, do popka ji sega, barva žareča od hlač nas ne bega. Kodri romantični, malce igrivi, z nohti težko bi garala na njivi.

Svetla Bleda je koža, se s suknjičem sklada, v pajkica ozkih je kot safalada. Eleganca poda se tej mački, tej divi, pogledi zanjo so vse bolj zaupljivi. Poslovno deluje, le čevlje prezrimo, z divjim odtenkom preženemo zimo. Prekrižane noge ne delujejo modno, morda pa ji malce bilo je nerodno.

Temna Poredno in seksi, to prva je liga, za čenče zavistne več je ne briga. Zadrge simbol so udarnega rocka, ob miniki črni drhtimo od šoka. Tanke ji najlonke ženstvenost dajo, videz dodelan ni razlog za grajo. Še rdeči salonarji kot pika na i, na ustih se s šminko vse ponovi.