Poglejte, kdo so najbolj zavzeti slovenski kolesarji (FOTO)

Doživeti veter v laseh, svobodo, pustolovščino in veselje na kolesu, tem univerzalnem prevoznem sredstvu, s katerim pripomoremo k čistejšemu okolju, lepo oblikovanim nogam, zdravemu duhu in dobremu počutju, je nekaj resnično izjemnega.

Medtem ko je dolga leta veljalo, da kolo predstavlja simbol sreče in napredka, pa ob svetovnem dnevu kolesarjev, ki ga praznujemo 3. junija, z lahkoto dodamo, da je postalo tudi simbol uporništva, svobode in umetniškega izražanja.

V dvoje je lepše Čeprav je Primož Roglič najboljši in najhitrejši, kadar je na kolesu sam, pa njegovo srce bije hitreje, kadar kolesari v tandemu s svojo Loro. Sicer pa se lahko Slovenci pohvalimo, da imamo poleg Primoža med petimi najboljšimi kolesarji na svetu še dva Slovenca, Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča.

Trikrat na teden »Poti, ceste in odprta prostranstva, ki jemljejo dih, in zvok kolesa pod nogami. Povezanost s samim seboj, s prijatelji in z naravo,« svoje kolesarske podvige opiše Marko Potrč, ki odkrito prizna, da si brez kolesa ne zna predstavljati življenja in da nanj sede trikrat na teden. Najraje ima podvige z gorskim kolesom, a če mu vreme ne dopušča poganjati pedalov čez drn in strn, to počne v telovadnici.