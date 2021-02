Podvig Maje Monrue in Andreja Težaka: prvi pravljični abonma v Sloveniji

Komik in ultramaratonec Andrej Težak - Tešky se je s svojo srčno izbranko, pisateljico Majo Monrue, lotil edinstvenega podviga, poimenovala sta ga Leto pravljic. Zgodba gre nekako takole. Maja je med ustvarjanjem na Dunaju pred nekaj leti pisala pravljice za slovenske otroke, ki živijo v tujini, da bi lažje ohranjali stik s slovenščino. Zdaj pa so te zgodbe dobile platnice iz recikliranega papirja in so na voljo kot prvi pravljični abonma v Sloveniji. Za to je s svojo poslovno žilico poskrbel Tešky. Otroci tako vsak mesec v nabiralnik prejmejo pošiljko z novo knjigo in drobnimi presenečenji, ki se navezujejo na pravljico ter spodbujajo otroško ustvarjalnost. Z branjem pa se bodo skozi ljubezen, sočutje ter navihana doživetja glavnih junakov zbližali tudi s starši. »To je zagotovo najboljše, kar lahko v teh časih damo svojim otrokom. Naš čas, bližino in življenjsko izkušnjo, ki se začne z zgodbo in konča s pristnim pogovorom,« pravita Maja in Tešky, z njima pa se strinja že več kot sto družin, ki knjige prebirajo.

