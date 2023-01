Podjetni Gal Gjurin je v Kanadi tudi gostinec

Glasbenik, pevec, pesnik in producent Gal Gjurin že nekaj let intenzivno deluje v Kanadi, kjer tudi živi, le poleti se neizmerno rad vrača v Slovenijo, ki ima v njegovem srcu posebno mesto. Gal, ki je sicer Kanadčan po materi, ima poleg glasbe še eno veliko strast – japonsko kulinariko. Njegova ljubezen do teh dobrot je tako velika, da je čez lužo odprl svojo restavracijo in tako po novem postal tudi podjetnik oziroma gostinec.

V Markhamu je odprl restavracijo z japonskimi specialitetami.

»Končno je dozorela odločitev, da odprem lastno suši restavracijo v Markhamu, na odprtju je bilo fenomenalno,« je svojo odločitev pojasnil glasbenik. Ob zanj neizmerno pomembnem dogodku so se usule čestitke njegovih spletnih prijateljev, pevec pa jim je nekoliko v šali nekoliko pa zares sporočil, da se mu je zdela pot v kulinarične vode veliko bolj primerna v kombinaciji z glasbo kot denimo politika.