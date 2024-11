Podelili so častne oskarje (Suzy)

Guvernerjeve nagrade, ki so jih pretekli konec tedna podeljevali v Hollywoodu, so priznanja Akademije filmskih znanosti in umetnosti. S podelitvijo častnih oskarjev se je začela sezona glamuroznih prireditev filmske industrije, na rdeči preprogi se je tako zvrstilo malo morje zvezdnikov, ki so blesteli v svojih opravah in se najpogosteje odločali za klasično in vedno modno črno barvo.