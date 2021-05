Podedovala je babičino lepoto

Naomi je zelo podobna babici.

Ena izmed največjih filmskih zvezd je na velikem platnu zaslovela že kot otrok, pozneje pa se je njena slava le še stopnjevala. Temnolaska tudi danes velja za lepotni simbol, še posebno slavne pa so njene vijolične oči. Njen hipnotični pogled izpod kot oglje črnih obrvi je zmešal glavo marsikateremu moškemu, ki ji je prečkal pot.Poročena je bila sedemkrat, v zakonih so se se ji rodili štirje otroci, ti pa so poskrbeli za 10 vnukov. Med njimi je 34-letna, edina vnukinja, ki je podedovala babičin vijolični pogled. Od vseh vnukinj je Naomi slavni babici tudi na splošno najbolj podobna, le da jo je namesto v igralske vode poneslo v modo, saj je uspešna stilistka.Po stopinjah slavne prednice pa stopa kot ambasadorka Fundacije Elizabeth Taylor za boj proti aidsu. Naomi je nekoč povedala, da je bilazanjo predvsem babica. Neskončno hvaležna ji je, da jo je spodbujala na poti do uresničitve sanj.