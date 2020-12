Pod njo se topi sneg

Pevko Ines Erbus si večina najraje predstavlja v njenih ekstravagantnih, drznih opravah, s katerimi dviga temperaturo na nastopih in tudi na svojem profilu na instagramu. Vendar pa se lepotica rada tudi bolj toplo obleče in jo popiha na sneg.



Prvo obilno sneženje jo je tako premamilo, da se je odpravila sankat, saj je kljub svojemu temperamentu in vroči postavi naravnost zaljubljena v zimsko idilo. Ta je prav po njeni zaslugi še bolj slikovita, saj je zvesta svojemu dodelanemu stilu in se tudi za prostočasne aktivnosti v zasneženi naravi do potankosti uredi.



A če ste morda pomislili, da si je hlače strgala med padcem, vas moramo potolažiti, da gre za trende, pred katerimi je ne more nič ustaviti, niti mraz ne. Na srečo je naša lepotica dovolj vroča, da se sneg pod njo topi in si lahko privošči še posebej zabavno sankanje v slogu.