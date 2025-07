Počitniški Sašo Avsenik: na oddihu s svojimi dekleti (Suzy)

Sašo Avsenik je znan po tem, da zasebnega življenja ne želi deliti z javnostjo. Kljub temu je konec aprila za našo revijo ekskluzivno razkril, da sta z ženo Stašo pred velikonočnimi prazniki tretjič postala oče in mama.

»V tujini sem na koncertih nekajkrat oznanil, da pričakujemo dojenčka, a mi ni nihče verjel. Rojstvo smo pričakovali 2. maja, a se je naši punčki tako zelo mudilo na potico, da je bila že za veliko noč z nami,« nam je takrat zaupal.

Najmlajšo članico sta poimenovala Dora, doma sta nanjo težko čakali starejši sestri Vida in Živa. Družina se je nedavno odpravila na težko prisluženi oddih, in sicer je Sašo dekleta odpeljal na morje, kjer se bo v miru posvetil hčerkam in ženi ter si nabral energijo za prihajajoče nastope.

Trenutno tudi ostali člani Matic Plevel, Aleš Jurman, Tommy Budin, Denis Daneu, Luka Sešek in Lucija Selak uživajo na počitnicah, vendar vsak na drugem koncu sveta.