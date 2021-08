Počitniški olimpijci: Na zasluženem oddihu (FOTO)

Večina naših predstavnikov, ki so blesteli na olimpijskih igrah v Tokiu, se je po vrnitvi v domovino odpravila na dolgo pričakovane počitnice. Mnogi so se podali na priljubljeno obalo ter otoke sosednje Hrvaške, nekateri so odpotovali malce dlje, izjeme pa so počitek poiskale tudi na slovenskih plažah. Ivan Trajkovič Odlični taekwondoist se je namakal v morju na Murterju s svojo ljubo Teo, ki poskrbi, da mu ni nikoli dolgčas. Sončni zahodi in morski valovi so pričarali še dodatno romantiko za zaljubljeni par. Vsem pa je skupno, da so komaj čakali na nekajtedenski odklop, ko bodo lahko pozabil...