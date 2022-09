Počitniška svoboda znanih: Kampiranje je zakon! (FOTO)

Odpri galerijo

Uživanje v preprostosti Bepopovka Tinkara Fortuna z družino že trinajst let tabori na isti lokaciji v Savudriji, kjer se počutijo kot doma. »Sonce, voda, zrak, svoboda,« v nekaj besedah strne misli, ki jo prešinejo ob besedi kampiranje. Družinica se je letos odločila tudi za potovanje z avtodomom, ki jih je povsem navdušilo. »V dobrem tednu smo prevozili skoraj 2000 kilometrov in smo brez predhodnega načrta obiskali Pelješac, Neretvo, Čiovo, Vir, Pag in Pulj, z vmesnimi postanki pa videli in doživeli še mnogo več,« je navdušena pevka, podjetnica in mama treh deklet. »Za mir v srcu in srečo res ni treba veliko. Hvaležna sem, da znamo uživati v preprostih ter osnovnih stvareh in močno verjamem, da se nam tudi zaradi tega dogajajo lepe stvari,« o najbolj svobodnih počitnicah še pove Tinkara.