Počitniška Helena Blagne: s sinom na Tajsko

Zima je čas, ko se tudiodpravi na toplo. Tokrat je s sinom, ki se kot študent prava izpopolnjuje v Lizboni, odpotovala na Tajsko. Prva postojanka je bil brbotajoči Bangkok, kjer sta si ogledala nekaj znamenitosti, potešila dušo v prestižnem klubu s sanjskim razgledom, nato pa z ostalimi poletela na otok Phuket. Rajske plaže so ju očarale, poleg pestrega programa pa sta si vzela čas tudi za počitek. Pri tem seveda nista sama, saj imata odlično prijateljsko družbo. Pevka in učiteljica petja nam je na kratko sporočila, da se imajo lepo in da je zelo potrebovala ta odklop, ker je pred njo pestro leto, ko bo praznovala prav posebno obletnico. Več nam bo zaupala ob povratku, spočita in lepo osončena.