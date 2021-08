Trumpova hči z zaročencem na Mikonosu

Američani so se v teh dneh razveselili odprave karantene v Grčiji za vse tiste, ki so se cepili proti covidu-19. Med tistimi, ki so izkoristili nova pravila in se nemudoma odpravili na dopust na katerega od sanjsko lepih grških otokov, je bila tudi hči nekdanjega predsednika ZDA Tiffany Trump. Hči Donalda Trumpa se je odpravila na prestižni Mikonos v družbi zaročenca, milijarderja Michaela Boulosa. Tam si bo par lahko odpočil pred prihajajočo poroko, ki naj bi bila po govoricah sodeč pravi spektakel in zato za bodočega ženina in nevesto še kako naporna. Udeležili naj bi se je vsa Trumpova družina in še številni izbrani gostje. Pred skokom v poročno opravo lahko 27-letnica za zdaj še uživa v sproščenih poletnih oblačilih, na katerih pa seveda ne manjkajo podpisi najbolj znanih modnih hiš. Vsekakor pa ne gre nikamor brez najnovejšega kosa nakita, prstana s 13-karatnim diamantom, ki ji ga je nataknil na roko njen srčni izbranec.

