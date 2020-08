Počitnice malce drugače

Sanje marsikoga so, da bi se enkrat v življenju podal na potep z avtodomom. Manca Špik jih je letos uresničila in se z družino podala na raziskovanje najlepših kotičkov naše dežele. V več kot dveh tednih jo je prečesala po dolgem in počez, a ji je kljub temu ostalo še veliko lepega za videti.



»Na kako čudovitem koščku sveta živimo. Toliko različnih pokrajin, krajev, ljudi, hrane, in to vse v par sto kilometrih. Vedno sem hitela z nastopa na nastop in sploh nisem opazila vseh lepot, ki me obkrožajo. V preteklih dneh pa sem si vzela čas in z našo mega hišo na kolesih umirjeno potovala s široko odprtimi očmi in preostalimi čuti,« je pevka na kratko opisala nepozabno in razkošno popotovanje.



Ob tem je še dodala, da si je nekaj biserov pustila še za naslednje poletje, ko jo bo spet ucvrla na potep z nadstandardnim vozilom.