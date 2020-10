Počaščeni Goran Vojnović: nagradili so ga Poljaki

Pisatelj Goran Vojnović je pred dnevi za roman Jugoslavija, moja dežela prejel literarno nagrado angelus, ki jo v poljskem Vroclavu podeljujejo delom srednjeevropskih avtorjev. Letos je bilo zanjo prijavljenih kar 105 del.



»Nagrada angelus je nedvomno najpomembnejše priznanje, ki sem ga dobil. Seznam dosedanjih prejemnikov in nominirancev zanjo je več kot zgovoren. Tudi med letošnjimi nominiranci so bili avtorji, katerih navdušen bralec sem. In že samo to, da sem se znašel v njihovi družbi, si štejem v izjemno čast. Žal mi je le, da se nisem mogel udeležiti podelitve v Vroclavu, a po svoje je bilo tudi nekaj posebnega, saj sem novico izvedel skupaj z družino in se veselil z njo. In skupaj bomo tudi proslavili to veliko nagrado. Z daljšim sprehodom,« je dejal Vojnović, ki se je sobotne podelitve udeležil prek spleta, prejel pa je nekaj manj kot 33 tisoč evrov in kipec umetnice Ewe Rossano.