Počaščena Tara Zupančič: postala je kraljica!

Simpatična voditeljica Tara Zupančič si je v življenju prislužila že ogromno laskavih nazivov, a nihče je še ni okronal za kraljico. Pred kratkim pa je postala prav to – pri Vinakopru so jo razglasili za kraljico refoška letnik 2020.



»Tako kot si nisem predstavljala, da bomo živeli v takih časih, si tudi nikoli nisem mislila, da bodo kadarkoli za to poslanstvo izbrali mene,« presenečenja ni skrivala Tara, ki pravi, da je počaščena in hvaležna. Ob nazivu je morala izreči krstno zaobljubo novi vinski kapljici na pot, to pa je na srce položila tudi vsem, ki znajo uživati življenje in ceniti drobne trenutke in dobre ljudi: »Naj ima dobro družbo in prave prijatelje, uživa naj spoštovanje in prinaša zdravje in veselje vsem, ki ga poznamo in cenimo!«