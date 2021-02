Počaščena Janja Garnbret: opazili so jo pri CNN

Enaindvajsetletna Janja Garnbret je nedvomno ena najuspešnejših slovenskih športnic, ki je s svojimi podvigi marsikoga pustila odprtih ust. Nazadnje nas je ta na prvi pogled krhka mlada dama očarala, ko je skupaj s 26-letnim plezalcem Domnom Škoficem preplezala trboveljski dimnik. To jima je uspelo v drugem poskusu, za slavje na vrhu pa sta potrebovala dobrih sedem ur. Njun osupljivi podvig je opazila tudi ameriška televizijska mreža CNN. »Oba sta plezalca svetovnega slovesa. Škofic je bil plezalni talent, Garnbretova pa je preprosto ena izmed najbolj nadarjenih športnih plezalk na planetu,« so plezanje na 360 metrov visok dimnik komentirali pri CNN in stopili v stik z našo plezalko, ki je bila počaščena ob njihovih besedah. »Zagotovo ti to pomaga tudi pri osebni rasti. Dobiš nov pogled na plezanje in drugačne občutke. Sem človek, ki vedno išče nove izzive in želi vedno narediti nekaj novega. Gre za super projekt, ki je bil zunaj moje cone udobja,« je za CNN sproščeno povedala naša mlada plezalka.

