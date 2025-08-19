LEPOTNI NASVET

Pobeljeni kot od sonca (Suzy)

Tehniko barvanja las balayage, s katero dosežete svetle pramene naravnega videza, se lahko naučite delati sami.
Fotografija: Za močnejši kontrast lahko uporabite folije.
Za močnejši kontrast lahko uporabite folije.

Ajda Janovsky, FOTO: Getty Images
19.08.2025 ob 21:00
Za uspešno domačo izvedbo balayagea sta ključni dobra priprava in uporaba ustreznih orodij. Najprej potrebujete set za posvetlitev las, kot je na primer L'Oréal Preference Glam Highlights, ki je posebej zasnovan za domačo uporabo.

1. Da zaščitite svoja oblačila pred morebitnimi madeži barve, uporabite staro majico ali brisačo. Nadenite si tudi rokavice, ki jih običajno priloži proizvajalec. Za nanašanje barve uporabite krtačo, čopič ali zobno ščetko. Glavnik z ozkimi zobmi je nepogrešljiv za razdeljevanje las na sekcije in razčesavanje, da zagotovite enakomeren nanos barve. Za boljši pregled nad postopkom potrebujete dve ogledali – eno sprednje in eno ročno za zadnji del glave.

2. Lase si umijte dan ali dva pred barvanjem, saj jih naravna olja lasišča pomagajo zaščititi pred morebitnimi poškodbami. Nato jih temeljito razčešite in razdelite na štiri sekcije: spredaj levo in desno ter zadaj levo in desno. Vsako sekcijo pritrdite z lasnicami, da boste lažje nanašali barvo.

3. Nato zmešajte sredstvo za osvetljevanje las po navodilih proizvajalca. Priporočljivo je, da za prvi nanos pripravite manjšo količino, da preizkusite učinek na manjšem pramenu las.

4. Začnite na konicah las. S krtačo, čopičem ali zobno ščetko nanesite osvetljevalec na konice in ga nato nežno povlecite proti sredini pramena. Pomembno je, da barve ne nanašate preblizu lasišča, saj želite ustvariti naraven prehod. Uporabite tehniko slikanja po platnu, pri kateri gib ni preveč natančen, kar omogoča naraven videz. Če želite močnejši kontrast, zavijte pobarvane pramene v aluminijasto folijo. Če želite mehkejši prehod, pustite pramene na zraku.

5. Čas delovanja osvetljevalnega sredstva je odvisen od želenega rezultata. Barvo pustite na laseh od 15 do 35 minut, vendar jo preverite vsakih 5 do 10 minut. Za zelo svetle pramene jo lahko pustite delovati dlje, vendar ne dlje kot 45 minut, da preprečite poškodbe las.

S krtačo, čopičem ali zobno ščetko nanesite osvetljevalec na konice las.

6. Ko dosežete želeno barvo, temeljito sperite osvetljevalec z las. Uporabite šampon za barvane lase, ki bo pomagal ohraniti barvo, ter hranljivo masko ali regenerator, ki bo nahranil in obnovil lase. Če želite nevtralizirati rumene tone, lahko uporabite tudi vijolični šampon.

7. Ko se lotevate domačega balayagea, je ključno, da upoštevate nekaj nasvetov in se izognete pogostim napakam, da dosežete najboljši mogoč rezultat. Prvi nasvet je, da vedno delate na suhih in razčesanih laseh. Suhi lasje omogočajo boljši nadzor nad nanašanjem barve, razčesani lasje pa preprečujejo, da bi se barva nanesla neenakomerno. Manj je več – začnite z manjšo količino barve in jo po potrebi dodajajte.

Pri barvnih kombinacijah balayagea so temno rjavi lasje čudoviti s karamelnimi ali medeno blond toni. Svetlo rjavi lasje se lepo ujamejo z vaniljo ali zlato blond, medtem ko so svetli lasje videti osupljivo z baby blond ali srebrnimi toni.

V čem se razlikujeta balayage in ombre? Pri tehniki barvanja las ombre se barva od korenin postopoma preliva proti popolnoma svetlim konicam, kot pri blond. Pri balayageu so rezultat nežni, skoraj naravni prameni las, kot da jih je posvetlilo sonce, in se zlahka zlijejo z rastočimi lasmi.

 

