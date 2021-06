Po zabavi še skok s padalom

Včasih se zdi, da leta minevajo s svetlobno hitrostjo, s čimer se te dni strinja tudi priljubljeni pevec argentinskega rodu Isaac Palma, ki se je pred leti ustalil v Sloveniji in si tukaj ustvaril družinico. Simpatični temnolasec je namreč dopolnil okroglih 30 let, ki jih je proslavil v družbi najdražjih. Njegova družina in prijatelji pa niso poskrbeli le za to, da je bila zabava nepozabna, temveč so Isaaca presenetili z darilom, s katerim je že nekaj časa okleval. Podarili so mu skok s padalom! Pred nepozabnim doživetjem ga je njegova najdražja Patricija za spomin fotografirala s hčerkico Isabello v naročju. »Uspelo mi je!« po skoku s padalom ni skrival navdušenja in je prijateljem obljubil, da bo z njimi delil tudi posnetek skoka, ki mu je pognal kri po žilah.

