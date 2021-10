Samozavestna je glede svojega telesa, odprtih rok sprejema vse svoje gubice in povešeno kožo, predvsem pa ves čas izžareva neverjetno žensko energijo, za katero pa se skrivajo leta bolečin, trpljenja in bojev. Sredi roza oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o raku dojk, je odprla srce in spregovorila o vseh preizkušnjah, ki jih je premagala in na koncu vsakokrat zmagala. Boj za življenje jo je izzval, da se vrne v manekenske vode. Rak se ji je prvič pojavil pri petindvajsetih letih, in sicer je najprej zbolela za rakom na dojki, diagnoza pa se je ponovila na nekaj let. Zadnja le...