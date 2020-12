Skoraj nemogoče, a zgodilo se bo za Anjo Rupel

»Situacija je res posebna, edinstvena v mojih nekaj več kot petdesetih letih. Vendar nočem tarnati, upoštevam ukrepe, krmarim v njihovih okvirjih in čakam, da čim prej mine. Trudim se ostajati pozitivna, se zatekati v drobne dnevne rutine, ki me veselijo in mi pobožajo dušo. Zagotovo pa je veliko težje mojemu partnerju Alešu Klinarju, ki živi za glasbo in od nje, njegovo življenjsko poslanstvo pa je zabavati ljudi. Močno pogreša odre in po nekaj desetletjih najinega skupnega življenja bova letošnje novo leto znova pričakala skupaj, kar je prava izjema,« pove Anja Rupel, ki je nedavno izdala novo pesem Preden gre ...