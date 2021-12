Po treningu Branko Đurić - Đuro skočil še v sneg

Da je legendarni igralec in režiser Branko Đurić - Đuro velik zagovornik zdravega načina življenja, že dolgo ni nobena skrivnost. Đuro, ki že leta prisega na vegetarijansko prehrano, bo prihodnje leto dopolnil okroglih 60 let, za dobro kondicijo in vitko telo pa skrbi kot kakšen mladenič, tako da včasih s tem preseneti celo bližnje. Tako se je pred dnevi po vadbi zakadil iz hiše in se zgolj v spodnjem delu trenirke vrgel v sneg.

Znano je namreč, da nizke temperature pripomorejo k boljši regeneraciji telesa, a je bila njegova Tanja kljub temu presenečena, ko je njen najdražji skočil v kup snežne gmote.

»Prehladil se boš!« je zavpila, medtem ko je skozi okno snemala, kako je zadovoljen ležal v snegu. Njeni strahovi se niso uresničili, Đuro pa je priznal, da mu je kratko poležavanje v snegu dobro delo.