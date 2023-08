Po stopinjah uspešnih staršev

Pregovor, da jabolko ne pade daleč od drevesa, še kako drži za nekatere naše glasbenike, katerih otroci so prav tako glasbeno nadarjeni. Med njimi so pevke Deja Čerček, Zala Smolnikar, Nuša Pliberšek in Ajda Pušaver, ki so izbrale nekoliko drugačno glasbeno zvrst kot njihovi očetje, vendar z njimi vseeno z veseljem zapojejo kakšno Avsenikovo vižo.