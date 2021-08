Se sprašujete, zakaj je modrijan Blaž pristal v vodi? Odgovor je tukaj

Fantje iz priljubljenega ansambla Modrijani kljub zadnjemu letu in pol, ki je bilo glasbenikom nenaklonjeno, niso izgubili smisla za humor. Svoje oboževalce radi zabavajo s takšnimi in drugačnimi objavami, zato nas ni prav nič presenetilo, ko so svoje zveste poslušalke in poslušalce vprašali, koga izmed njih bi najraje videli oblečenega v vodi. »Modrijani smo se odločili, da bomo nekoga vrgli v vodo. In to dobesedno. Pa še oblečenega. Žrtvujemo Blaža Švaba. A le, če objava zbere 1000 všečkov,« so nagovorili oboževalce, ti pa so nemudoma hiteli všečkati objavo, na koncu pa zbrali več kot dovolj glasov, da je Blaž oblečen poletel v vodo, kjer se mu je pridružil njegov pasji prijatelj. Simpatični modrijan ni bil prav nič jezen, vsemu skupaj se je celo od srca nasmejal, Rok, Franjo in Peter pa so poudarili, da vedno držijo besedo.

