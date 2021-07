Po šestih letih še pred oltar

Nevesta je nosila celo kavbojske škornje s peto, poročil pa ju je Carson Daly.

V drugo gre rado!

Odkar je tik pred poroko razpadla na videz sanjska zvezain, vsaka zaroka slavnih vzbuja nekaj dvoma in niti glasbenikain, ki delujeta kot rojena drug za drugega, se mu nista mogla izogniti.V teh dneh pa sta 51-letnica in 45-letnik utišala tiste, ki so menili, da po negotovem epidemijskem letu 2020 nič več ni stoodstotno, in dokazala, da so ju lanski izzivi le še bolj povezali. Šest let zveze sta v nedeljo na njegovem luksuznem posestvu v Oklahomi oplemenitila z obljubo večne zvestobe.Poroka se je odvila v ozkem krogu družine in dobrih prijateljev. Par je dahnil svoj 'da' v kapelici, ki jo je dal Blake prav za to priložnost postaviti na njunem posestvu. Gwen ima sicer tri otroke iz zakona z, 15-letnega, 12-letnegain sedemletnega. Otroci živijo z mamo in očimom v Oklahomi, kjer je družina preživljala tudi lansko zaprtje države.Gwen in Blake sta se spoznala v šovu talentov The Voice, kjer sta bila člana žirije, in leto zatem začela hoditi. Našla sta se tudi v podobnosti svojih propadlih zakonov, oba sta bila namreč prevarana. Ne le v ljubezni, ujemata se tudi v glasbi in sta, odkar sta skupaj, posnela že več duetov.