Po petih letih je Indira rekla da!

Indira Ekić, ki nas je s svojo izjemno preobrazbo pred leti navdušila v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, je svojemu dolgoletnemu srčnemu izbrancu in osebnemu trenerju Maticu Kolencu po petih letih razmerja rekla da. Indira ob nepozabnem presenečenju, ki ji ga je Matic pripravil v intimni njunega doma, ni mogla skriti solz sreče, čeprav je večkrat dejala, da o poroki ni prav nikoli zares razmišljala in da je vedno trdila, da se ne bo poročila. O svojem najdražjem rada pove, da je tak moški, kot bi si ga lahko želela vsaka ženska, saj ji stoji ob strani prav v vsaki situaciji, ji nudi oporo, predvsem pa jo rad razvaja z zdravimi obroki in ni stvari, ki bi mu jo bilo težko storiti zanjo.

»Za nama je pet let najlepšega življenja, že pet let sem zaradi Matica boljši človek. Z njim je ljubezen preprosta, nikoli ne boli, in če jočem, jočem zaradi sreče. On je razlog, da verjamem v pravo ljubezen in usodo,« pove novopečena zaročenka, ki ne skriva, da še dneve po sanjski zaroki lebdi na oblaku ljubezni.