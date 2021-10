Spet srečna Christina Ricci

Christina Ricci ima za seboj naporno leto. V umazani ločitvi je sicer dobila skrbništvo nad sinom, a kmalu zatem izgubila svoj ugled. Ko je nekdanjega moža Jamesa Heerdegena obtožila nasilja, je dosegla prepoved približevanja, on pa jo je očrnil, češ da se zapija in zlorablja zdravila ter tako ogroža otroka. S tem je sam zahteval prepoved približevanja, ker naj bi bila ona nasilna do njega.

Ločitev od nekdanjega moža Jamesa je bila pravi pekel.

To mu je tudi uspelo. Kljub težkim časom pa je igralki uspelo najti ljubezen. Zanosila je z zvezdniškim frizerjem Markom Hamptonom, pred kratkim pa sta zakorakala še pred oltar. Po objavi na instagramu sodeč je bila poroka intimna in preprosta, par pa je namesto elegantnih poročnih oprav nosil beli laneni srajci.

Za 41-letnico je to že druga nosečnost, sinček iz prvega zakona, Freddie, je star že sedem let. Šolar živi pri mami, kot so v postopku ločitve določili sodniki, oče pa ga obiskuje.